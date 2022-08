Lyt til artiklen

Nye Borgerlige er røget ud i en intern krig, der på uskøn vis udkæmpes på de sociale medier.

Nøglepersoner i Nye Borgerlige beskylder hinanden for løgn og personhetz. Samtidigt bruger de ord om hinanden som respektløs, perfid, infantil og mange flere.

Balladen er brudt ud i lys lue efter at en af Nye Borgerliges folketingskandidater på Fyn, Malte Jäger, har skrevet et længere opslag på Facebook. Her argumenterer han for, at Nye Borgerliges medlemmer på Fyn ikke har fået lov at vælge deres egen spidskandidat.

I stedet er Mikkel Bjørn blevet udpeget af partiets ledelse på Christiansborg som spidskandidat på Fyn, selvom han er fra Randers. Malte Jäger skriver så, at man i stedet bør udpege en fynsk kandidat og foreslår sig selv.

Så bryder helvede løs.

»Jeg er næsten tabt for ord over hvor respektløst, infantilt og decideret skammeligt dit opslag er,« skriver landsformand for Nye Borgerliges Ungdom Malte Larsen til sin fynske navnebror og fortsætter:

»Hele dit opslag er perfidt personangreb på Mikkel Bjørn. Du skriver konsekvent og bevidst Mikkels navn forkert ved at kalde ham »jyden Mikkel Bjørn Andersen«,« skriver Malte Larsen.

Landsformanden i Nye Borgerliges Ungdom, Malte Larsen, angriber folketingskandidat Malte Jäger og bruger ord som »respektløs, infantil og decideret skammelig«

Han beskylder desuden Malte Jäger for at lyve.

»Ydermere lyver du om sagens faktiske omstændigheder ved at insinuere, at Hovedbestyrelsen har trukket støtten til Mikkel som spidskandidat, hvilket du godt ved ikke passer,« skriver han.

Herefter er der meget delte meninger om hvem der har retten på sin side igennem debatten. Blandt andet springer folketingskandidat Henrik Thinggaard ind og angriber Nye Borgerliges Ungdoms formand.

»Et NB-medlem der offentligt nærmest slagter et kommunalbestyrelsesmedlem, det er bare ikke i orden,« skriver han.

I samme tråd bryder et skænderi ud mellem Nye Borgerliges Denise Rostgaard og Vibeke Molise Rigmor Nibe, som indtil starten af august var spidskandidat for Nye Borgerlige i Københavns Omegn.

Vibeke Molise Rigmor Nibe forklarer, at det blandt andet var Denise Rostgaards skyld, at hun stoppede i Nye Borgerlige.

»Jeg har forladt NB grundet blandt andet Denises personhetz og modstand mod mit kandidatur, som hovedbestyrelsen oprindeligt havde besluttet. Jeg er for klog til at kæmpe mod den slags 'gadeoptøjer'. Men jeg tror det er ærgerligt for partiet,« skriver hun.

Denise Rostgaard svarer så.

»Jeg synes, du skal stoppe dine intrigante, løgnagtige spydigheder og logge af de sociale medier et par dage,« skriver hun.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen forklarer, at stridighederne i Nye Borgerlige blandt andet skyldes, at folketingskandidaterne er pressede.

»Nye Borgerlige har ligget på mere end ti procent i nogle målinger. Nu ligger de mellem fire og fem procent,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Der går mange kandidater rundt, som regnede med, at de ville komme i Folketinget. Nu er partiet gået markant tilbage og så smuldrer den drøm,« siger Joachim B. Olsen.

En af de væsentligste årsager til Nye Borgerliges tilbagegang er Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, som har ramt især Dansk Folkeparti, men også Nye Borgerlige som en bombe.

Fredag lancerede Pernille Vermund også et angreb på Inger Støjberg og kaldte hende »hyklerisk,« når hun kritiserede det hun kalder »de københavnske saloner«. Et angreb, som flere steder blev tolket som et modangreb i et slagsmål om vinde vælgere tilbage.

»Dette her udspringer af det samme. Kandidaterne kan se, at de nu må konkurrere hårdere med hinanden om mandaterne og når krybben er tom, bides hestene,« siger Joachim B. Olsen.