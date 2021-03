Dommer i Retten i Glostrup skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Bagmandspolitiet kræver varetægtsfængsling af de to hovedtiltalte i sagen om bedrageri med refusion af udbytteskat.

Ønsket fremlægges mandag i et retsmøde i Retten i Glostrup. De to britiske statsborgere - Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson - er ikke til stede. De repræsenteres af deres forsvarere.

Kravet er derfor en kendelse om varetægtsfængsling in absentia. En kendelse vil kunne danne grundlag for en proces om udlevering.

Det var i januar, at tiltalen mod mændene blev rejst. Sanjay Shah bor i Dubai. Patterson opholder sig angiveligt i Storbritannien.

Førstnævnte er tiltalt for bedrageri for godt ni milliarder kroner og for forsøg på bedrageri med yderligere en halv milliard kroner.

Anklagen mod den anden lyder på medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder og for forsøg på medvirken til yderligere en halv milliard.

Begge nægter sig skyldige.

/ritzau/