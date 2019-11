Nordjysk landmand burde have taget sig bedre af grise, der blev udsat for ætsning, lyder det fra anklager.

Det var groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, da en nordjysk landmand gennem måneder lod hundredvis af grise gå med skader efter ætsning.

Det mener specialanklager Ingrid Munck Hansen, Nordjyllands Politi, der kræver landmanden og hans besætningsdyrlæge idømt ubetinget fængsel.

Retten i Hjørring er fredag nået til afslutningen på den usædvanlige sag, der handler om en rengøring af to svinestalde i Brønderslev, som gik helt galt.

Den 61-årige landmand har forklaret, at han desinficerede stalden med et ætsende middel kaldet hydratkalk.

Men han fik ikke spulet kalken helt væk, da grisene blev sat ind. Resultatet var, at kalken ætsede sig ind gennem huden på en del af dyrene.

Dyrlæger ved slagterierne i Horsens og Sæby har konstateret sår og arvævsdannelse på mindst 270 grise, der blev leveret fra landmanden.

Landmanden har forklaret, at han skyllede stalden og grisene og - i samråd med sin besætningsdyrlæge - iværksatte en behandling af de skadede grise.

Han har også forklaret, at han skød omkring 70 af de værst medtagne grise.

Men efter anklagerens mening burde landmanden have taget sig langt bedre af de skadede grise og aflivet flere af dem, fordi de havde store smerter.

Specialanklageren mistænker, at der kan ligge et økonomisk motiv bag landmandens tøven med at aflive skadede dyr.

- Man har haft en klar økonomisk interesse i at lade dyrene gå i besætningen. Ved at sende dem på slagteriet kunne man tjene penge på dem, siger anklageren.

Hun mener, at overtrædelsen af dyreværnsloven er så alvorlig, at både landmanden og dyrlægen står til flere måneders ubetinget fængsel.

Anklageren går også efter, at landmanden frakendes retten til at eje og beskæftige sig med produktionsdyr.

Landmanden har erkendt, at han begik en fejl, da han ikke fik skyllet det ætsende middel helt væk, før grisene blev sat ind i staldene.

Men han nægter at have behandlet grisene uforsvarligt.

Den 67-årige besætningsdyrlæge nægter sig ligeledes skyldig.

Der ventes dom i sagen senere fredag.

/ritzau/