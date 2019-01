En dom for voldtægt skræmmer ikke de mange kvinder, der kommer i Per Brændgaards krammeklub. De støtter op om deres krammeterapeut og mener, at han er uskyldig dømt.

Det var justitsmord, da Københavns Byret tirsdag dømte krammeterapeuten Per Brændgaard for voldtægt. Det mener en række af de kvinder, der betegner sig selv som Per Brændgaards »krammevenner«.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han er uskyldig,« siger 53-årige Jannie Hansen, der til daglig arbejder i psykiatrien.

En enig domsmandsret fandt tirsdag Per Brændgaard skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse, og idømte ham 14 måneders ubetinget fængsel. Samtidig blev han frakendt retten til at udøve kropsterapi i et år, ligesom han skal betale 30.000 kroner i erstatning til den forurettede.

Men den dom er helt hen i vejret, mener fire kvinder som B.T. har talt med. De er alle kommet i Per Brændgaards private krammeklub, hvor der både ydes individuelle kram og gruppekram.

Krammeklubben holder til i Per Brændgaards fjerde sals lejlighed på Østerbro. Det var også i den lejlighed, han ifølge byrettens dom voldtog en 29-årig kvinde i maj sidste år.

I retten forklarede Per Brændgaard, at den 29-årige kvinde selv spillede op til ham, at hun frivilligt gik med ind i hans soveværelse og spredte benene. Kvinden aflagde forklaring bag lukkede døre, men af anklageskriftet fremgår det imidlertid, at hun til politiet har forklaret, at hun mindst en gang forsøgte at skubbe ham væk, at hun bad ham stoppe og sagde, at det gjorde ondt.

Dommeren valgt at lægge vægt på den forurettedes forklaring og tilsidesætte Per Brændgaards forklaring.

Per Brændgaard er dømt for at have voldtaget en 29-årig kvinde. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Per Brændgaard er dømt for at have voldtaget en 29-årig kvinde. Foto: Søren Bidstrup

Under retssagen blev tilhørerpladserne i retssal 27 fyldt godt op af kvinder, der var mødt op for at støtte krammeterapeuten. Flere gange under retssagen lød der fnis fra tilhørerrækkerne og til sidst måtte dommeren bede de fremmødte om at dæmpe sig eller forlade retslokalet.

En af de kvinder, der var mødt op for at støtte Per Brændgaard, var 41-årige Susan. Hun begyndte at komme i krammeklubben for under et år siden og betegner nu sig selv som en privat ven af Per Brændgaard.

»Jeg har fulgt sagen begge dage, og der har ikke været nogen beviser. Det er påstand mod påstand. Jeg tror på Per, men retten har valgt kun at lytte på hendes forklaring. På den måde kan man anmelde alle mulige for voldtægt og få dem dømt,« siger Susan, der ikke ønsker sit efternavn i B.T.

Per Brændgaards 47-årige krammeven, Christina, der til daglig arbejder som personalekonsulent er også oprørt over dommen.

Per Brændgaard i et kram. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Brændgaard i et kram. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Jeg blev meget chokeret over dommen. Det er synd for ham, for der er ingen beviser. Ud fra det jeg har læst, er hun selv gået med til det ved at gå ind i soveværelset. Jeg tror, hun har fortrudt bagefter. Han er blevet uskyldig dømt, det er jeg overbevist om,« siger Christina.

51-årige Kirstine, der er også er medlem af Krammeklubben, har valgt ikke at tage stilling til voldtægtssagen. Men trods dommen har hun ikke noget problem med at kramme med Per Brændgaard.

»Jeg vil ikke have noget problem med at komme i krammeklubben, for jeg har kun haft et positivt indtryk af Per. Jeg har sågar prøvet at falde i søvn, mens vi krammede,« fortæller hun.

Per Brændgaard har anket dommen til frifindelse.