En 85-årig kvinde anmeldte tirsdag, at hun mandag var blevet udsat for tricktyveri på sin bopæl tæt på Odder.

Ifølge den 85-årige bankede en engelsktalende kvinde på døren omkring 15.00. Kvinden havde nogle papirer eller brochurer med, der handlede om hjælp til børn med handicap.

Da hun bad om lov til at låne toilettet, lukkede den 85-årige hende ind i lejligheden. Efter kvinden havde været på toilettet, gav hun den 85-årige et kram, hvorefter hun gik fra stedet.

Den ældre kvinde opdagede efterfølgende, at den halskæde, hun havde haft på, var blevet stjålet, og at der også manglede nogle kontanter fra hendes pung.

Den 85-årige har givet politiet følgende signalement af kvinden:

• Mellemøstlig af udseende

• Cirka 25-35 år

• Iført brun strikhue, hvidt striktøj og sorte bukser

• Talte engelsk

Østjyllands Politi opfordrer til, at man forholder sig meget kritisk over for fremmede, der vil have adgang til ens hjem.