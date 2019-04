Den voldtægtsdømte krammeterapeut Per Brændgaard har hyret en af landets førende forsvarsadvokater i håb om at blive frikendt i landsretten.

Det skriver 47-årige Per Brændgaard selv på sin hjemmeside.

»Advokat Mette Grith Stage er blevet beskikket som min nye forsvarer efter mit ønske,« skriver han.

Per Brændgaard er kendt i medierne som ernæringsekspert og krammeterapeut. Fra sin praksis har han ydet kramme-terapi til fremmede mod betaling.

Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Han har også en privat krammeklub i sin lejlighed på Østerbro. Men nogle gange bliver det til mere end et kram.

I januar blev han idømt et år og to måneders fængsel for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en 29-årig kvinde under en krammeterapi-session.

Dommen blev anket på stedet, og nu skal stjerneadvokaten Mette Grith Stage få ham frikendt, når sagen skal for Østre Landsret 15. og 16. april.

»Det er rigtigt, at han har spurgt, om jeg vil være hans forsvarer, og det har jeg sagt ja til,« siger Mette Grith Stage til B.T.

Mette Grith Stage, forsvarsadvokat. Foto: Nils Meilvang

Mette Grith Stage har været forsvarer i en lang række opsigtsvækkende sager, blandt andet som forsvarer for Kundbypigen

Når Per Brændgaard skal for retten senere på måneden, vil hun gå benhårdt efter at få ham frikendt.

»Min klient fastholder, han er uskyldig og er dybt rystet over, at han er blevet dømt. Derfor går vi selvfølgelig efter frifindelse,« siger hun.

Mette Grith Stage var forsvarer i en meget opsigtsvækkende sag, hvor tre unge mænd blev frikendt for voldtægt af en 17-årig pige på Fredericia Banegård.

Drengene var blevet dømt i både byretten og landsretten, men sagen fik lov at gå om, da en bror til en af de dømte kunne fremvise en video, hvor pigen indrømmede at voldtægtsanklagen var løgn.

Per Brændgaard har kaldt sin dom for et »justitsmord«, og han håber at blive frikendt i landsretten.

»Jeg håber på forståelse og retfærdighed i landsretten, selvom min tiltro til systemet efter min uforståelige og uretfærdige dom i Københavns Byret lige nu kan ligge på et meget lille sted,« skriver han på sin hjemmeside.

Udover de 14 måneders ubetinget fængsel er Per Brændgaard frakendt sin ret til at udøve kropsterapi i et år. Han skal samtidig betale 30.000 kroner i erstatning til den forurettede.