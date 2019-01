Tirsdag eftermiddag faldt der dom i sagen mod den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard, der var anklaget for voldtægt mod en 29-årig kvinde.

En enig domsmandsret fandt ham skyldig i både voldtægt og blufærdighedskrænkelse, og han bliver derfor straffet med fængsel i 1 år og 2 måneder.

Derudover får krammeterapeuten frakendt sin ret til at udøve kropsterapi i 1 år samtidig med, han skal betale en erstatning til offeret på 30.000 kroner.

Flere tilhørere med en relation til Per Brændgaard var mødt op i retten og udtrykte deres frustration over dommen.

Per Brændgaard selv var chokeret over dommen og ankede den på stedet.

»At jeg er blevet dømt skyldig i det her betyder, at alle mænd, der har frivillig sex med en hvilken som helst kvinde, vil kunne blive idømt over et års fængsel, hvis bare kvinden ser sig sur på manden bagefter og ringer til politiet. Det er fuldstændig vanvittigt,« fortæller han.

Per Brændgaard mener, at hele systemet er korrupt, og han regner derfor ikke med, at Landsretten ændrer afgørelsen, når ankesagen tages op.

Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Der er nogle kvinder, der har følt sig krænket over et kys til en privatfest, som endda var gengældt. Det er helt vanvittigt, hvad kvinder kan føle sig krænkede over i den her verden nu. Jeg kan absolut ikke se, jeg har gjort noget forkert,« siger Per Brændgaard.

Men er det noget, du vil tage til eftertanke, nu hvor du ved, hvor krænkede kvinder kan komme til at føle sig?

»Det peger jo på, der også er noget mere kønskulturelt på spil, hvor det virker som om, nogle kvinder har meget svært ved at kommunikere.«

Og det har du ikke?

»Jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan. Og jeg er desværre ikke tankelæser.«

Hvad skal du hjem og lave nu?

»Jeg skal vel hjem og kramme, hvis der er nogen, der tør.«

Altså i privat regi?

»I privat regi. Men derudover ville det også være interessant at komme i fængsel og prøve at kramme derinde. Jeg har altid drømt om at kramme rockere. De ligner nogen, der giver nogle gode krammere. Så det kan være en ny mulighed for virksomhed. Det må vi lige finde ud af, om jeg egentlig må - være krammeterapeut inde i fængslet.«

Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at du måske ikke tager den oplevelse, som den her kvinde har haft, helt alvorligt nok?

»Jeg synes, jeg i retten har givet udtryk for, at jeg forstår, at kvinden er psykisk påvirket af et eller andet. Men at det ‘et eller andet’ ikke har noget med mig at gøre. Jeg har tilbudt min hjælp til kvinden. Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne,« afslutter Per Brændgaard.

Dommeren lagde i sin afgørelse vægt på, at den forurettedes forklaring var særdeles detaljeret og utrolig troværdig og valgte at tilsidesætte Per Brændgaards forklaring.

En forklaring, der altså gik på, at kvinden selv havde villet have samleje med ham.

Forsvareren sagde blandt andet, at Per Brændgaard ikke havde haft nogen forudsætning for at vide, at hun ikke ville have sex.

Hun krævede dermed Per Brændgaard frifundet. Men dommeren endte med at imødekomme anklageren, der krævede ham fængslet i 1 år og 2 måneder.