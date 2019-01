Den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard blev fredag afhørt i Københavns Byret, hvor han fortsat nægter sig skyldig.

Krammeterapeuten er tiltalt for at have voldtaget en kvinde under en krammeterapi-session i sin lejlighed på Nørrebro.

Under fredagens retsmøde blev både Per Brændgaard, den 29-årige kvinde, som anklager Brændgaard for voldtægt, og et vidne afhørt af både forsvarer og anklager.

»Det var hygge. Jeg havde ikke intentioner om sex. Jeg får så mange invitationer fra kvinder, der ønsker at have sex med mig, at det sidste jeg har brug for er kraftedeme at voldtage nogen,« forklarer Per Brændgaard blandt andet under retsmødet, som B.T. live-bloggede fra.

Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Det udviklede sig til samleje, selv om kvinden har forklaret til politiet, at hun forsøgte at skubbe ham væk, og at han overskred hendes grænser og at det gjorde ondt.

Ifølge anklageskriftet udnyttede krammeterapeuten, at kvinden på grund af terapisessionen var i en situation, så hun var ude af stand til at modsætte krammeterapeutens seksuelle tilnærmelser.

Det afviste Per Brændgaard også pure i sin forklaring:

»Hun har aldrig været min krammeklient. Hun havde kun deltaget i private arrangementer (i Østerbro Krammeklub, red.), hvor vi bare hygger - og nogle gange kan der ske lidt mere. Blandt andet at have sex med kvinder.«

Per Brændgaard har skrevet bogen 'Slank på et sekund'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Per Brændgaard har skrevet bogen 'Slank på et sekund'. Foto: Søren Bidstrup

Den 29-årige kvinde fik også lov til at tale sin sag, men af hensyn til hende valgte retten at lukke dørene og nedlægge et navneforbud.

Derfor står det ikke klart, hvordan hun konkret oplevede aftenen.

Dog der er i anklageskriftet beskrevet, hvordan kvinden til politiets efterforskere har forklaret, at Per Brændgaard først tog hendes hånd og lagde den på sit lem.

Da hun fjernede hånden, lagde han den igen på sit skridt og holdt fast om hånden.

Terapeuten Per Brændgaard nægter sig skyldig i tiltalen for voldtægt mod en 29-årig kvinde, som anklagemyndigheden hos Københavns Politi mener skal koste ham frihedsstraf. Arkivfoto. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Terapeuten Per Brændgaard nægter sig skyldig i tiltalen for voldtægt mod en 29-årig kvinde, som anklagemyndigheden hos Københavns Politi mener skal koste ham frihedsstraf. Arkivfoto. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Desuden trak han ifølge tiltalen ud i sine bukser, så lemmet blev synligt for kvinden, og bad hende om at lægge sig med ham i sengen under foregivende af, at de skulle kramme.

Herefter nussede han ifølge anklageskriftet på hendes g-streng og foregav at heale, indtil han pludselig stak en finger op i hendes skede uden hendes viden eller samtykke.

Situationen udviklede sig til et egentligt samleje med kondom og udløsning, selv om kvinden en enkelt gang forsøgte at skubbe krammeterapeuten væk og flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham seksuelt, og at det gjorde ondt.

Forsvarer og anklagers procedurer vil blive afviklet på et retsmøde tirsdag 29. januar, hvor også dommen vil falde.