I en strøm af indlæg på sociale medier angriber den 47-årige ernæringsekspert og krammeterapeut Per Brændgaard den kvinde, der har anklaget ham for voldtægt.

»Jeg har absolut intet at skjule. Voldtægtsanklagerne mod mig er 100% falske!,« skriver krammehealeren på Facebook.

I offentligheden er Per Brændgaard kendt som ernæringsekspert og krammeterapeut. Både i sin professionelle praksis og i sine private krammeklubber har han arbejdet med krammet som metode til at helbrede lidelser som stress, søvnbesvær, overvægt og depression.

En 29-årig kvinde hævder imidlertid, at Per Brændgaard gik langt over stregen, da et kram udviklede sig til et fuldbyrdet samleje, hun ikke ønskede at deltage i.

Ifølge et anklageskrift fra Københavns Politi gennemførte Per Brændgaard samlejet med kondom og udløsning, selv om kvinden en enkelt gang forsøgte at skubbe krammeterapeuten væk og flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser.

Per Brændgaard afviste fredag beskyldningerne mod ham i et interview med B.T.

»Jeg oplevede, at jeg blev opsøgt af en kvinde med en mission. Det er en meget bizar sag, hvor hun nærmest dukker op ud af det blå og overfaldt mig seksuelt,« sagde han fredag.

Henover weekenden har Per Brændgaard udgivet en strøm af indlæg på sin åbne facebookprofil, hvor han beskylder kvinden for at lyve.

»Der var tale om frivillig sex. Kvinden lyver desuden om vores relation. Hun var ikke og har aldrig været min klient. Vores relation var privat. Alt dette kan jeg bevise,« skriver han i et indlæg.

Per Brændgaard spekulerer i, om kvindens anklager mod ham hænger sammen med en politisk bog, han for nyligt har udgivet. Bogen, der kan læses gratis på hans hjemmeside, handler om emner som 9/11, fladjordsteorier og krigene i Irak og Afghanistan.

»Jeg bliver i denne tid udsat for massiv hetz mod min person. Det kan meget vel være nogle af de mørke, skjulte magthavere, der trækker i trådene. Deres mål kan være at lukke munden på mig eller øjnene på mine læsere, så min samfundskritik ikke bliver spredt,« skriver han i et indlæg.

Søndag morgen farede Per Brændgaard igen til tasterne. I et indlæg fortæller han, hvordan han selv er blevet voldsomt krænket over anklagerne mod ham.

En mandlig reporter fra B.T. besøgte i 2015 Per Brændgaard i hans lejlighed og beskrev i en reportage hans krammeterapi. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Hvis jeg ønsker fysisk sex, så behøver jeg absolut ikke hverken tvinge eller lokke nogen til det. Det er tværtimod voldsomt krænkende at blive beskyldt for netop det, som jeg prøver at lære folk at blive mere bevidste om, og som ligger så langt fra min etik, som noget kan. Jeg vil opfordre kvinder til at tænke sig om, inden de begynder at slynge om sig med anklager om seksuelle krænkelser. Vi er faktisk mange bløde mænd, der kan blive voldsomt krænket af det,« skriver han.

Per Brændgaards advokat forsøgte mandag at få Københavns Byret til at nedlægge navneforbud, men det afviste retten med den begrundelse, at Per Brændgaard selv har udtalt sig offentligt om sagen.

Og det fortsætter han med, da B.T. ringer til ham:

»Jeg opfatter det sådan, at jeg er under angreb. Det her er den eneste måde, jeg kan forsvare mig selv.«

Kan du ikke nøjes med at forsvare dig i retten?

»Det gør jeg også. Jeg har jo ikke fortalt noget om de konkrete detaljer. Det gør jeg i retten. Der vil jeg fortælle alle detaljerne og fremlægge alle beviserne for, at hun lyver,« siger han.

Hvorfor vælger du at kæde anklagerne sammen med din bog?

»Jeg ved jo ikke, om der er en sammenhæng, men jeg kan læse i min egen bog, hvem der har en interesse i at lukke munden på mig. Det er tidligere set, at de lukker munden på kritikere ved at fremsætte falske voldtægtsanklager.«

Men hvis der sidder en kvinde og har den opfattelse, at du har voldtaget hende, er det så ikke at føje spot til skade at beskylde hende for at stå i ledtog med korrupte magthavere?

»Jeg er åben for, at kvinden kan have en psykologisk historie, der gør, at hun i så voldsom grad kan fejlopleve et hændelsesforløb, men det ændrer ikke ved, at det, hun gør, er at rette en ualmindelig grov anklage mod et andet menneske. Hvis det er forklaringen, må hun gå i terapi. Hun skal irettesættes og straffes.«

Kan det tænkes, at det er dig, der har fejloplevet nogle signaler fra hendes side?

»Slet ikke. Hun viste overhovedet ingen tegn på, at hun ikke ville have sex. Tværtimod. Hun var meget seksuelt opsøgende over for mig. Jeg oplevede det som et seksuelt angreb.«

B.T. har talt med Majken Johansen, der er bistandsadvokat for den 29-årige. Hun har ikke ønsket at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt.