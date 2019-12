Det er søndag eftermiddag ikke muligt for bilister at køre over Øresundsbroen.

Vinden over Øresund er søndag eftermiddag så kraftig, at det ikke er forsvarligt at lade bilister køre over Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige.

Derfor er der kort efter klokken 13.00 blevet lukket for trafik i begge retninger. Det oplyser Øresundsbron på Twitter.

På svensk meddeles det, at kraftige vindstød er årsag til lukningen. Derudover lyder det, at broen vil blive åbnet, så snart vinden har lagt sig.

Vejdirektoratet oplyser ligeledes på sin hjemmeside, at Øresundsbroen er lukket. Herfra lyder vurderingen, at vinden ventes at aftage i løbet af eftermiddagen.

På Øresundsbroens hjemmeside er seneste opdatering, at broen i første omgang er lukket i to timer. Den forventede åbning bliver angivet til klokken 15.08.

Det er ikke kun på Øresundsbroen, at vinden driller.

På både Svendborgsundbroen og Langelandsbroen bliver vindfølsomme køretøjer frarådet at tage turen over vandet. Den kraftige vind ventes her først at aftage i løbet af aftenen.

/ritzau/