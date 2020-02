Øresundsbroen er åben igen, efter at kraftig blæst tidligere lukkede den, oplyser Øresundsbroen på Twitter.

Øresundsbroen var tirsdag aften i nogle timer spærret for både bil- og togtrafik på grund af kraftig vind.

Men klokken 21.30 er det igen muligt at krydse sundet.

- Øresundsbroen er åben igen efter lukning på grund af stærk vind. Vi takker for tålmodigheden og beklager besværet for jer, der ikke kunne komme over broen som planlagt, lyder det på Øresundsbroens Twitter-profil.

Vejdirektoratet skriver dog på Twitter, at det stadig blæser meget kraftigt, og at det derfor frarådes at køre over broen i vindfølsomme køretøjer.

/ritzau/