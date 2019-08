En kraftig brand er brudt ud i en villa ved Fredericia.

Fire brandbiler, to politivogne og én lægeambulance er til stede ved villaen, der ligger i Pjedsted uden for Fredericia.

Der står kraftig, mørk røg ud fra villaens tag.

Lige nu kæmper fire brandbiler for at slukke branden.

B.T.s mand på stedet fortæller, at huset lige nu ryger kraftigt, samt at der er et stort hul i taget, og flere vinduer er sprunget.

Der har også lydt flere knald inde fra huset.

Der var ingen personer i huset, da branden udbrød, og der er umiddelbart ingen tilskadekommende.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er startet.

