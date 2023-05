Politi og brandvæsenet rykkede fredag eftermiddag talstærkt ud til en brand i Hasselager sydvest for Aarhus.

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at der er kraftig rødudvikling fra branden i en villa på Koltvej.

»Naboer og andre beboere i området slår alarm klokken 13.16, fordi der er kraftig røgudvikling fra huset.«

Det siger vagtchef ved Østjyllands Politi, René Ludvig.

Uden for huset fandt politiet en mindre dreng, som var uskadt.

»Der er to kvinder og fire børn tilmeldt adressen. Drengen siger godt nok, at der ikke er flere i huset, men det er vi naturligvis i gang med at undersøge,« siger vagtchefen.

Røgdykkere og øvrige brandfolk arbejder stadig på stedet, og i skrivende stund er Bavnegårdsvej lukket på grund af slutningsarbejdet.

På trods af den kraftige røg fra huset er der ingen fare for beboerne i området, oplyser politiet.