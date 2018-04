Københavns Vestegns Politi er fredag aften til stede ved et stort boligkompleks på Brøndby Nord Vej i Brøndby, hvor der har været kraftig røgudvikling fra et køkken.

Det oplyser politiet til BT.

»Det er brudt ud i køkkenet under noget madlavning, og det har givet kraftig røgudvikling,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lars Jørgensen.

Han forsikrer dog om, at alt er under kontrol, og det har ikke været nødvendigt at evakuere beboere.

»Der er ikke sket nogen noget, man har en person til kontrol i en ambulance, men der var ikke behov for evakuering. Der var ikke tale om flammer, men en meget kraftig røgudvikling,« siger Lars Jørgensen.

Røgen brød ud på 12. sal i boligkomplekset, og grundet bebyggelsens størrelse nåede politiet da også at blive nervøse for, at røgen kunne sprede sig.

»Det skulle ikke ske, at det spredte sig, så vi kørte ud med et stort tog, som man siger. Vi var lige oppe på dupperne et øjeblik,« siger Lars Jørgensen.

Fredag aften kort før klokken 22 arbejder politiet stadig på stedet.

»Vi er stadig i gang derude nu, det er kun for at være helt sikre på, at alt er slukket,« siger Lars Jørgensen.