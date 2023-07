Flammerne har taget godt fat om en villa ved Højslev tirsdag morgen.

Branden startede i et vildmarksbad, og har siden spredt sig til villaen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Det er et vildmarksbad, som der er gået ild i, og som så har bredt sig til huset, der er overtændt,« fortæller vagtchef Lars Even.

Video fra stedet viser, at der er kraftig røgudvikling fra villaen, ligesom der er store flammer gennem taget.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.

»Men huset brænder totalt ned,« lyder det fra vagtchefen.

Branden blev anmeldt klokken 07.02.

Ifølge vagtchefen kan vedkommende, der har tændt op i vildmarksbadet få en bøde for overtrædelse af beredskabsloven – altså for ikke at have udvist stor nok påpasselighed ved omgang med ild.

