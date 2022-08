Lyt til artiklen

Fyns Politi er i øjeblikket massivt til stede ved Johannes Larsens Vej i Odense.

Her vælter en kæmpe røgsky nemlig ud af en lejlighed. Det oplyser vagtchefen til B.T.

»Der kommer sort røg ud af lejligheden på 2. sal,« fortæller Milan Seyfabad til B.T.

Vagtchefen forsikrer dog om, at branden ikke har spredt sig til andre lejligheder. Der er desuden ikke nogen tilskadekomne.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Yderligere fortæller han, at der ikke var nogen personer i den pågældende lejlighed, hvor branden udspiller sig. Politiet arbejder derfor på at få fat på de pågældende beboere til lejligheden.

Politiet oplyser, at branden er slukket, men at de fortsat er på stedet, hvor man laver brandundersøgelser for at fastslå brandårsagen, som pt er ukendt.

Politiet modtog anmeldelsen 19.49.