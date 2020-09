Brandvæsnet kæmper lige nu mod røgen fra et skrotoplag. Det skyldes en brand i en produkthandel i Glostrup.

»Der er meget røg, og brandvæsnet kæmper med at få slukket branden,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Morten Steen.

»Det er produkthandel - eller en metalskrotplads - så der er en masse produkter, der kan give røg. Man skal holde sig væk fra røgen,« fortsætter vagtchefen.

Han oplyser desuden, at røgen lige nu er meget sort og mest stiger op ad, men skulle der komme blæst, kan røgen falde.

Borgere i området skal derfor være varsomme.

Vagtchefen kan ikke sige, hvornår man forventer at have røgen og branden under kontrol.

»Sådan noget skrot kan godt være lidt lumsk, så det kan tage noget tid,« lyder meldingen.

