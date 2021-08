Der er startet en brand i en vindmølle i Thyholm i Midtjylland.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi overfor B.T.

Branden udviklede kraftig røg og vagtchefen opfordrede beboere i nærområdet til at lukke døre og vinduer.

Den seneste melding er dog, at branden er aftagende og man kan igen åbne døre og vinduer. Men man vil kune ane en lugt af brændt plastic.

Yderligere forklarer politiet, at der var gået ild i nacellen på møllen og brandvæsenet afventer udviklingen før de kan slukke den fuldstændig.

Nordvestjyllands Brandvæsen kan yderligere fortælle, at de ikke kan gøre andet, end at vente på, at møllen falder ned eller ilden er under kontrol.

I et andet tweet opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi også til, at man skal søge læge, hvis man bliver dårlig på grund af røgen.

