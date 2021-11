Der er tirsdag aften klokken 19:08 udbrudt brand i en etageejendom på Bredstedsgade i Odense centrum.

Politiet arbejder derfor lige nu på at få alle beboerne evakueret fra bygningen.

Det bekræfter Sten Nyland, vagtchef ved Fyns Politi, overfor B.T.

»Vi har modtaget en anmeldelse om brand i et etagebyggeri kort efter klokken 19. Fra branden er der lige nu en meget kraftig røgudvikling, som beredskabet arbejder på at få under kontrol,« siger Sten Nyland.

Imens arbejder politiet på at få alle beboere sikkert ud af bygningen. Og det arbejde er det kort før klokken 20 næsten færdig med.

»Vi mangler lige at få bekræftet, at en enkelt beboer er kommet sikkert ud,« siger Sten Nyland.

Der er lige nu masser af blå blink i Odense på Bredstedsgade. Der er nemlig udbrudt brand i et etagebyggeri på vejen. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Der er lige nu masser af blå blink i Odense på Bredstedsgade. Der er nemlig udbrudt brand i et etagebyggeri på vejen. Foto: Presse-fotos.dk.

Meget mere om branden ved Fyns Politi ikke på nuværende tidspunkt. Beredskabet skal nemlig først have den kraftige røgudvikling under kontrol, før politiet kan igangsætte undersøgelserne af, hvorfor branden er opstået.

»Lige nu er vores fornemmeste opgave at sikre beboerne og sørge for, at beredskabet har tid og plads til at udføre deres arbejde,« afslutter vagtchefen.