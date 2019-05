Der er tirsdag aften udbrudt kraftig brand i rækkehuse på Islands Brygge.

Ilden breder sig over tage og tagterrasser på flere rækkehuse.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de er ankomme til stedet, og at slukningen er påbegyndt.

Branden forsøges slukket ved hjælp af røgdykkere og fra stige.

Der er kraftig røgudvikling fra branden på Islands Brygge. Foto: Byrd / Allan Koudal

Beredskabet oplyser desuden, at flere styrker står klar til at hjælpe, og at dronekøretøj er på vej for at hjælpe med slukningsarbejdet.

Københavns Politi beder borgere om at respektere afspærringer og give plads til redningskøretøjer.

B.T. har været i kontakt med vagtchefen ved Københavns Politi, der oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

