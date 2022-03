En kraftig brand i byen Bolderslev lukker ned for trafikken mellem Ringvejen og Hjordkærvej.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter, der oplyser, at branden udvikler kraftig røg.

'Vi er på vej til gårdbrand på Hellevad-Bovvej nord for Bolderslev,' lyder det i tweetet.

Til B.T. forklarer vagtchefen, at »branden er meget voldsom«.

»Der er så mange brandslukningskøretøjer derude, så de spærrer vejen samtidig med, at røgen også kommer ind over vejen.«

Branden er opstået i en lade med maskiner, hvor politiet fik anmeldelsen klokken 16.33.

'Seneste melding fra politiet er, der er to lader, som er nedbrændt og brandskader på stuehuset. Branden under kontrol, men efterslukningsarbejdet kommer til at tage tid. Derfor forventes Hellevad-Bovvej ikke at kunne genåbnes før klokken 19.30.'

Der var fare for eksplosion, da der var gasflasker i laden, men beboerne fik dem selv fjernet, inden ilden tog fat.

Politiet oplyser, at der er flere beredskabskredse på plads for at undgå, at det breder sig.

Der er ingen melding om tilskadekomne.

Opdateres …