Tirsdag aften lød et højt brag omkring Nordhavn station på Østerbro i København, og en bygning står i røg.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi er på vej derud,« siger vagtchef, Michael Andersen.

Til Ritzau fortæller vagtchefen, at det er Skattestyrelsen på Østbanegade, politiet er rykket ud til.

På en privatvideo, som B.T. har modtaget, kan man høre det høje brag.

Videoen er optaget af 21-årige Clara Uttenthal, der bor på i nærheden. Sammen med sin søster, havde hun planlagt at sove på altanen, så hun optog videoen for at fange den hyggelige stemning.

Men pludselig lød det store brag.

»Det rungede og var super højt. Det lød helt vanvittigt,« siger den 21-årige studerende til B.T.

Politiet efterforsker braget. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Politiet efterforsker braget. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Et vidne fortæller til B.T., at eksplosionen ved Nordhavn var så voldsom, at vinduer rystede, og braget kom helt ind i en lejlighed, selvom vinduerne var lukkede.

Et andet vidne skriver på Twitter, at eksplosionen var 'det vildeste, han nogensinde havde hørt', og at han sammen med andre buspassagerer blev skubbet tilbage i bussen.

Ved du noget om sagen? Så tip os ved at skrive til 1929@bt.dk.

Skattestyrelsens bygninger ligger ved Nordhavn Station.

Kampklædre betjente afsøger området med maskinpistoler. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Kampklædre betjente afsøger området med maskinpistoler. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

B.T.s mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede ved Skattestyrelsen på Østbanegade. Han befinder sig et stykke derfra på Nordre Frihavnsgade. Politiet sørger nemlig for at holde folk væk fra området, der er totalt afspærret.

»De smider folk væk derude fra. Man må hverken komme tæt på med pressekort eller noget,« siger han.

Han fortæller ydermere, at Nordhavn station er blevet evakueret og togtrafikken indstillet mellem Østerbro og Hellerup. Der er i stedet indsat togbusser.

Skatteminister Morgen Bødskov (S) reagerer i et opslag på Twitter på de meldinger, der er kommet fra Østerbro.

EOD - Hærens Ammunitionsrydningstjeneste - er angiveligt ankommet til Nordhavn. Foto: presse-fotos.dk Vis mere EOD - Hærens Ammunitionsrydningstjeneste - er angiveligt ankommet til Nordhavn. Foto: presse-fotos.dk

'Forfærdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi afventer politiets nærmere undersøgelser,' skriver han.

Opdateres...