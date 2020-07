Der er i øjeblikket en kraftig brand i en etagejendom på Helsingevej i Kirke Helsinge, der er beliggende i Kalundborg Kommune.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T. at brandvæsnet har måttet redde flere personer ud af ejendommen.

»Der er tale om en etageejendom med flere lejligheder, hvor brandvæsnet på nuværende tidspunkt har måttet redde tre personer ud,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galaz og tilføjer:

»Der er tale om en ret kraftig brand, så brandvæsnet sætter massivt ind på slukningsarbejdet.«

Kraftig brand i bygning, Helsingevej, Kirke Helsinge, i Kalundborg Kommune. Der er tale om en ejendom med flere lejligheder. Hold afstand og giv plads til redningsindsatsen. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 17, 2020

Vagtchefen oplyser, at to af de reddede personer er blevet kørt på sygehuset som følge af røgforgiftning.

Der er ikke yderligere personer fanget i ejendommen.

Vagtchef Lars Galaz fortæller, at man endnu ikke ved, hvordan branden er opstået, og at et mulig årsag først vil blive klarlagt efter weekenden, når teknikere har foretaget de nødvendige undersøgelser.

På Twitter opfordrer politiet til, at man holder afstand og giver plads til redningsindsatsen.