Der er udbrudt en kraftig brand i en villa ved Vægtens Kvarter i Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi til B.T.

»Branden er opstået i et skur og redningsmandskabet prøver at redde hvad de kan,« siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

Han melder, at Beredskab Fyn foreløbig har branden under kontrol, men at der befinder sig en gasflaske i villaen, som de gerne vil have fat i.

Det handler i slukningsarbejdet også om at undgå, at branden breder sig til den anden del af villaen, der er det man vil kalde et tvillingehus.

Området er spærret af, men villabranden er i et lukket vænge og påvirker derfor ikke mange beboere.

