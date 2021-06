Der er ubrudt en kraftig brand i et villakvarter i Frederikssund.

Klokken 20.50 onsdag fik Nordsjællands Politi meldingen om, at der er gået ild i en skurvogn, der står op ad et hus i Tollerupparken, Frederikssund.

»Det er en kraftig brand, der udvikler meget røg, der driver mod vest,« fortæller vagtchefen hos Nordsjællands Politi Camilla Priegel.

Politi og brandvæsen er tilstede.

Røgen er kraftig.

»Meldingen lyder, at det er et hus, der er under renovering, som skurvognen står op ad,« fortæller vagtchefen.

Vagtchefen ved ikke om huset er helt eller delvist ubeboet.

Ifølge B.T.'s medarbejder på stedet kan røgen ses flere hundrede meter væk.

Derudover følger flere med i brandslukningen bag politiets afspærring.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

