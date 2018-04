Brand brudt ud i en villa på Bakkevænget i Birkerød.

Der er ikke kommet nogen til skade, men der kommer en kraftig røg fra bygningen. Nordsjællands politi anmoder om, at man holder sig væk fra området for at lette trafikken for udrykningstjenesten hen til branden.

“Vi er ved at slukke branden for at sikre os, at den ikke spreder sig til de omkringliggende huse,” fortæller vagtchef ved Nordsjællands politi Erik Skriver til BT.

Politiet har valgt ikke at evakuere bygningerne, der støder op til branden, men vagtchefen forsikrer, at man har styr på de mennesker, der bor i området.

Branden opstod, da husets beboer havde gang i en ukrudtsbrænder, og ilden herfra må have spredt sig voldsomt hurtigt, for i løbet af kort tid var både garagen, en tredjedel af huset og naboens brændeskur brændt ned.

Vi har pt. bygningsbrand på Bakkevænget i Birkerød. Kraftig røgudvikling. Ingen personfare. Anmoder om man ikke indfinder sig i området, grundet trafik. Pt. ikke yderligere. Vagtchefen — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 22, 2018

Arbejdet med at slukke branden fortsætter lidt endnu - politiet kan endnu ikke oplyse, hvornår branden skulle være under kontrol. Men vagtchefen ved Nordsjællands Politi kan i eftermiddag oplyse, at der ikke længere er nogen risiko for, at branden bevæger sig videre til andre huse.

Nordsjællands Politi har forladt området og kan derfor ikke oplyse, hvordan det står til med oprydning efter branden.