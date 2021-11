En person omkom natten til søndag i en kraftig brand i et villakvarter i Taulov ved Fredericia.

Der blev slået alarm klokken 04.12, men da politi og brandvæsen nåede frem til en adresse på Højdedraget i den sydøstjyske by, havde flammerne allerede godt tag i huset.

»Da vi kommer derud, er huset fuldstændig overtændt,« fortæller vagtchef ved Sydjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, til B.T.

Branden var så kraftig, at naboerne i de omkringliggende huse blev evakueret, fordi der en overgang var frygt for, at ilden ville sprede sig.

Kort efter fandt røgdykkere en død person i huset.

Ifølge vagtchefen er den afdøde endnu ikke identificeret.

»Når brandstedet er kølet ned, vil kriminalteknikere gennemgå huset sammen med et retsmediciner med henblik på at fastslå, om der er noget mistænkeligt ved branden.«

Søndag morgen er naboerne vendt tilbage til deres huse.