Beredskab Øst er lørdag aften rykket ud til en kraftig brand i en villa i Digterparken i Ballerup.

Det oplyser beredskabet i et tweet.

I alt 20 brandfolk fra stationerne i Ballerup og Gladsaxe er sendt til stedet for at få branden under kontrol.

Vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Peter Grønbek, oplyser til TV2 Lorry, at branden er opstået i et loftrum i villaen.

Politi og beredskab arbejder fortsat på stedet, men branden er under kontrol, lyder det.

Man har ikke været nødsaget til at evakuere nogen i forbindelse med branden, og der er heller ikke nogen, som er kommet til skade.

B.T. følger sagen.