En voldsom brand er tirsdag aften opstået i 'De Røde Barakker' på Kystcentervej i Thyborøn.

Politiet anmoder derfor borgerne øst for branden på Vesterhavsgade, Glentevej og Bredgade om at forblive indendøre og lukke døre og vinduer.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Alle andre skal søge væk fra røgfanen og give plads for indsatspersonale, meddeler politiet.

.Den kraftige brand er brudt ud i 'De Røde Barakker', hvor restuarant Mallemukken er under renovering.

Det drejer sig om Kystcentervej, hvor også Sea War Museum, Kystcentret og Jyllandsakvariet ligger i den nordvestlige del af Thyborøn.

Klokken 20.15 oplyste indsatslederen ved Nordvestjyllands Brandvæsen til Lemvig Folkebladet, at de må tilkalde assistance til at slukke branden.

»Det brænder kraftigt, og vi har kaldt assistance fra brandvæsenet i Lemvig,« oplyste indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen, før han hurtig afsluttede samtalen for at koncentrere sig om branden.

Lemvig Folkebladets mand på stedet kunne omkring klokken 20.45 fortælle, at han allerede kunne se flammernes røde skær på himlen, da han nærmede sig Thyborøn.

Derudover fortæller han, at brandfolkene kæmper hårdt, men at det virker til, at de ikke har branden under kontrol.

Hvis du oplever voldsom ubehag som følge af røgen, skal du søge lægevagt eller i alvorlige tilfælde ringe 112

