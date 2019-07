Der er lørdag eftermiddag udbrudt kraftig brand i en skole i Veksø på Nordsjælland.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

På Twitter oplyser Frederiksborg Brand og Redning, at de er massivt til stede med deres styrker, og at de kommer til at fylde godt i gaderne.

Styrker fra både Beredskab Øst, Hovedstadens Beredskab og Frederiksborg Brand og Redning deltager i slukningsarbejdet.

Også en ekstra indsatsleder og drone er sendt afsted.

Det samme er ekstra sprøjte og tankvogn.

Kort efter klokken 18.00 oplyser indsatslederen på stedet til Ritzau, at brandudbredelsen er standset. Slukningsarbejdet kommer dog til at være adskillige timer endnu.

En af fløjene på skolen er udbrændt, mens branden blev standset halvvejs inde i en tilstødende fløj.

En kraftig brand er brudt i en skole i Hove - flere beredskaber er til stede. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Der er ikke meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade i branden.

Hvad, der er skyld i branden, vides endnu ikke.

»Man er stadig igang med brandbekæmpelsen derude, så der kommer til at gå tid, før man ved, hvad der har forårsaget branden. Det er ikke sikkert, vi finder ud af det i dag,« siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Dan Houtved.

Han oplyser desuden, at det kan tænkes, der skal en teknisk undersøgelse til at finde brandårsagen.

Beredskabet fik anmeldelsen klokken 16.40. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Hvornår slukningsarbejdet forventes afsluttet, kan vagtchefen ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Han fortæller dog, at der kan gå mange timer, inden man får branden efterslukket.

Ifølge Ritzau fik Beredskabet meldingen om branden klokken 16.40, da brandalarmen gik på skolen.

»De første meldinger lød, at det brændte fra et gasskab på skolen, der har været utæt. Flammerne har fået fat i tagkonstruktionen, hvor taget er kollapset,« siger tredje indsatsleder Ole Hermansen fra Frederiksborg Brand & Redning til nyhedsbureauet.

