Der er lørdag eftermiddag udbrudt kraftig brand i en skole i Hove på Nordsjælland.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

Det skriver desuden, at de er massivt til stede med deres styrker, og at de derfor kommer til at fylde godt i gaderne.

Styrker fra både Beredskab Øst, Hovedstadens Beredskab og Frederiksborg Brand og Redning deltager i slukningsarbejdet.

Kort før 17.30 skriver Frederiksborg Brand og Redning, at der er tilkaldt yderligere styrker.

Også en ekstra indsatsleder og drone er sendt afsted.

Det samme er ekstra sprøjte og tankvogn.

B.T. har uden held forsøgt at komme i kontakt med Frederiksborg Brand og Redning.

En kraftig brand er brudt i en skole i Hove - flere beredskaber er til stede. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere En kraftig brand er brudt i en skole i Hove - flere beredskaber er til stede. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Hos Hovedstadens Beredskab fortæller de, at de deltager i slukningsarbejdet.

»Vi har sendt vores drone derop for at hjælpe,« siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Michael Møller til B.T.

Hvad, der er skyld i branden, er der endnu ikke meldinger om.

Opdateres...