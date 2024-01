Der er udbrudt en voldsom brand i et rækkehus søndag aften.

Nærmere bestemt i Dybvad nær Sæby.

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at en kvinde og mand på henholdsvis 87 og 92 år er reddet ud.

»De er i live og behandlingskrævende. De har været udsat for en del røg og bliver kørt til Aalborg Universitetshospital,« siger vagtchef Thomas Ottesen.

Han kan ikke oplyse yderligere om deres tilstand.

Brandårsagen er ukendt.

»Branden er under kontrol, og der arbejdes på at sikre, at den ikke spreder sig.«

Anmeldelsen kom klokken 20.33.

B.T. følger sagen.