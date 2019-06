Der stiger lige nu kraftig, sort røg op fra et lejlighedskompleks på Amager i København.

Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at de har sendt seks køretøjer af sted, og at branden er startet i et køkken.

Københavns Politi oplyser til B.T., at de modtog en anmeldelse om brand klokken 8.20.

»Vi er derude lige nu, men som du kan se på billederne, har branden fået fat i taget nu, så det ser voldsomt ud. Vi har evakueret tre opgange,« oplyser Michael Andersen, der er vagtchef i Københavns Politi.

Bor du i lejlighedskomplekset? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Taget er allerede gennembrændt over tre opgange.

Vagtchefen understreger dog, at der umiddelbart ikke er nogen tilskadekomne på stedet.

Opdateres..