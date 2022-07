Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kraftig brand brød fredag morgen ud i et industrikvarter i Hvidovre på den københavnske vestegn.

Det oplyser Vestegnens Politi til B.T.

»Der er tale om en ret kraftig brand i en form for garage,« fortæller vagtchef Peter Grønbek.

Anmeldelsen kom klokken 08.27, og det er hos virksomheden BMS ved Industriholmen 73, der brænder.

En kraftig brand brød fredag morgen ud i et industrikvarter i Hvidovre. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere En kraftig brand brød fredag morgen ud i et industrikvarter i Hvidovre. Foto: Presse-Fotos.dk

Selvom branden er »ret omfattende,« understreger vagtchefen, at ingen personer er kommet noget til.

Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at det brænder kraftigt i en lagerbygning, og at branden her bredt sig til taget.

Beredskabet er massivt til stede med »store slanger,« og slukningsarbejdet kommer til at tage resten af dagen, fremgår det.

Der er dog ingen risiko for spredning, og vagtchefen beroligede beboere i området om, at røgudviklingen heller ikke giver anledning til bekymring.