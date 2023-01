Lyt til artiklen

Flammerne havde kraftigt fat om en carport på Hyggevej i Jægerspris lørdag aften.

Sådan lød meldingen fra Nordsjællands Politi.

Videre lød det fra Frederiksborg Brand og Redning, at der blev sendt en ekstra udrykningsenhed afsted for at bekæmpe flammerne.

Carporten lå tæt op ad en villa, men vagtchefen understregede, at der ikke var fare for spredning, ligesom der heller ikke var nogen tilskadekomne.

Der er nu kommet styr på branden, og beredskabet vil være på stedet i 30-45 minutter endnu.

Hvad årsagen er til branden, er endnu uvis.

Politiet modtog anmeldelse 18.04.

B.T. følger sagen.