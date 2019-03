Politi og brandvæsen rykkede natten til lørdag ud til en brand i en ældrebolig på Amager i København.

Natten til lørdag opstod der en kraftig brand i en ældrebolig i København.

Politiet fik anmeldelsen klokken 02.13, og inden for 20 minutter var branden slukket. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen.

- Arnestedet er en sofa, men det er endnu for tidligt at sige, hvorfor branden opstod. Det må de brandtekniske undersøgelser vise, siger vagtchefen.

Ilden nåede at sprede sig til et gangareal, inden det lykkedes brandvæsenet at få den tæmmet og slukket. Tre personer er efterfølgende blevet tilset for røgforgiftning, men ingen er kommet alvorligt til skade.

Branden opstod i en bolig på 1. sal på Sundbygårdsvej på Amager i København.

Politiet forventer, at arbejdet på adressen er afsluttet omkring klokken 04.15.

/ritzau/