En kraftig brand brød natten til fredag ud i en industribygning i Løsning ved Hedensted i Østjylland omkring midnat, og tidligt fredag morgen arbejder man fortsat med slukningsarbejdet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT.

»Status er, at der er efterslukningsarbejde i gang. Det er lykkes os at redde øvrige bygningsdele. Det er gået ud over en hal, hvor dansk autohjalp havde lejet sig ind,« siger vagtchef Jørn Bystrup.

Flammerne er nu væk, men efterslukningsarbejdet skal sikre, at temperaturen kommer så langt ned, at der ikke er risiko for, at en ny brand opstår.

Vagtchefen formoder, at det sidste slukningsarbejde vil vare hele formiddagen.

»Vi regner først med at være færdige med det i løbet af morgenen og formiddagen. Især når der har været en del bygningsmateriale, så tager det tid,« siger Jørn Bystrup.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 00.30, og da man kom til stedet stod store flammer op fra industribygningen.

»Vi har arbejdet hele natten siden halv et, og vi er kommet frem til, at der har været noget strømsvigtsalarm tre minutter i midnat, som formentlig slukker for strømmen og sender en alarm. Det er en strømsvigtsalarm og ikke en, man reagerer hurtigt på, men det viser sig så, at der er brand på stedet. Vi tror, den brød ud ved midnat, og den havde derfor godt fat, og man konstaterer store flammer på stedet,« siger vagtchefen.

I nat overvejede man, om branden kunne få betydning for trafikken på E45 motorvejen, da en røgbane gik ud over vejen. Det viste sig dog ikke at være nødvendigt at spærre motorvejen.

Ingen personer er kommet til skade i branden, oplyser Sydøstjyllands Politi.