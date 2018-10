En fælles gårdtur i Vestre Fængsel i København udviklede sig 2. juledag sidste år til et voldeligt mareridt for to indsatte.

Pludselig gik seks andre fanger i fællesskab løs på dem med slag og spark, og inden fængselsbetjente fik stoppet overfaldet, var det ene af ofrene slået og sparket bevidstløs.

Det fremgår af det anklageskrift, som anklagemyndigheden ved Københavns Politi nu har udformet mod de seks mænd, som er tiltalt for gruppeoverfaldet.

De seks tiltalte, der er i alderen 21-43 år, nægter sig skyldige, når sagen i denne uge kommer for Københavns Byret som en domsmandssag.

Her vil ikke mindst en videooptagelse af episoden fra overvågningskameraerne i Vestre Fængsel formentlig kunne give retten et ret præcist billede af, hvad der skete under eftermiddagens gårdtur 26. december i fjor.

Anklagemyndigheden vil under sagen kræve alle seks mænd idømt fængselsstraf for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245 – den såkaldte grove voldsparagraf.

For fire af de seks tiltalte mener anklageren, at de som tidligere dømte voldsmænd bør kunne risikere at få forhøjet deres straf med indtil det halve.

Og for to af de tiltalte lyder påstanden i anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, desuden på udvisning i mindst seks år.

Det var under en gårdtur i Vestre Fængsel i København om eftermiddagen 2. juledag sidste år, at to indsatte ifølge tiltalen blev overfaldet af seks medfanger i forening. Arkivfoto. Foto: Mogens Flindt Vis mere Det var under en gårdtur i Vestre Fængsel i København om eftermiddagen 2. juledag sidste år, at to indsatte ifølge tiltalen blev overfaldet af seks medfanger i forening. Arkivfoto. Foto: Mogens Flindt

Den ene af de udvisningstruede er allerede dømt to gange tidligere i år.

Første gang i sagen om skuddrabet i en kiosk på Emdrupvej i København for præcis to år siden, hvor 21-årige Daniel Kristensen blev dræbt.

Her blev den 23-årige mand af afghansk afstamning frikendt for selve drabet, men blev i samme forbindelse idømt halvandet års fængsel og en betinget udvisning med en prøvetid på to år for besiddelse af en skarpladt Zastava-pistol.

Da politiet fandt den i en plastikpose i nærheden af Haslev, var den isat et magasin med fem skarpe patroner.

Og for en måned siden fik den 23-årige så årets anden dom for verbalt at have truet og hånet to politifolk. Blandt andet kaldte han dem »liderlige magtsvin«. Det udløste 60 dages fængsel.