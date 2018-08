Nogle få sætninger skal ifølge politiets anklagemyndighed koste en 23-årig mand udvisning af Danmark.

I retsbygningen på Frederiksberg hånede han ifølge tiltalen blandt andet to politifolk med ordene: »I er nogle liderlige magtsvin«.

Bemærkningen faldt 26. april i år – samme dag, som den 23-årige Wahid Ahmadi blev frikendt for drabet på 21-årige Daniel Kristensen i oktober 2016 ved en kiosk på Emdrupvej i København.

Ifølge det nye anklageskrift mod den spinkle 23-årige, som B.T. har fået aktindsigt i, fremsatte han samme formiddag i retten på Frederiksberg også verbale trusler mod de to tjenestegørende politifolk.

Et hav af blomster og lys på Emdrupvej markerede efter drabet på 21-årige Daniel Kristensen, hvor det blodige skyderi havde fundet sted. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Et hav af blomster og lys på Emdrupvej markerede efter drabet på 21-årige Daniel Kristensen, hvor det blodige skyderi havde fundet sted. Foto: Liselotte Sabroe

Rettet mod betjentene udtalte han: »Bare vent, om fire måneder er jeg fri«. Lige efter fulgte han ifølge tiltalen op med ordene: »I kan bare vente jer, om fire måneder er jeg fri«.

Dermed er der ifølge anklagemyndigheden tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 119 om vold eller trusler om vold mod en person i offentlig tjeneste.

Det vil som udgangspunkt medføre en påstand om ubetinget fængsel, og samtidig kræver anklageren 23-årige Wahid Ahmadi udvist til Afghanistan.

Selv om han ved nævningesagen i april blev frikendt for drabet ved kiosken på Emdrupvej, blev Wahid Ahmadi i samme sag idømt halvandet års fængsel for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol af mærket Zastava.

Den 23-årige Wahid Ahmadi blev af et nævningeting på Frederiksberg frifundet for drabet på Emdrupvej, men idømt halvandet års fængsel og en betinget udvisning for at have været i besiddelse af en skarpladt Zastava-pistol som denne. Nu kræves han udvist for truende og fornærmelige udtalelser mod to politifolk. Vis mere Den 23-årige Wahid Ahmadi blev af et nævningeting på Frederiksberg frifundet for drabet på Emdrupvej, men idømt halvandet års fængsel og en betinget udvisning for at have været i besiddelse af en skarpladt Zastava-pistol som denne. Nu kræves han udvist for truende og fornærmelige udtalelser mod to politifolk.

Da politiet fandt den i en plasticpose i nærheden af Haslev, var den isat et magasin med fem skarpe patroner. Og samtidig blev han af nævningetinget som en slags løftet pegefinger idømt en betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år.

Byretsdommen fra Frederiksberg er dog anket til Østre Landsret af anklagemyndigheden, der fortsat mener, at Wahid Ahmadi skal dømmes for også drabet på Daniel Kristensen i oktober 2016.

Det 21-årige mord-offer blev efter alt at dømme dræbt som en slags hævn fra rockergrupperingen Mongols MC efter en skudepisode dagen før på Magistervej i Københavns Nordvestkvarter.

To mænd med tilknytning til Mongols MC blev idømt henholdsvis 14 og 12 et halvt års fængsel for drabet.