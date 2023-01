Lyt til artiklen

Med adskillige knivstik blev en 26-årig mand nytårsmorgen frarøvet livet i det centrale Kolding.

Og nu kan Avisen Danmark afsløre, at den 35-årige mand, der er mistænkt for at have ført kniven, blev dømt for personfarlig kriminalitet så sent som i oktober.

Et år og otte måneders fængsel for vold, trusler og frihedsberøvelse, lød dommen ved Retten i Kolding, der også valgte at varetægtsfængsle den 35-årige efter domsafsigelsen.

Derfor rejser spørgsmålet sig: Hvorfor var han på fri fod nytårsnat?

Det spørgsmål vil folketingsmedlem og retsordfører for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, bede justitsminister Peter Hummelgaard (S) besvare.

Et bud kan ifølge Karina Lorentzen være, at det skyldes mangel på pladser i de danske fængsler.

»Men jeg har ikke hørt, at der skulle være længere ventetid end normalt,« siger hun til Avisen Danmark og fortsætter:

»Så spørgsmålet er interessant, for det er jo helt forfærdeligt, hvis manden burde have været indsat til afsoning, for så kunne vi have undgået det her drab«.

Knapt var året gået i gang, da den 26-årige mand blev fundet hårdt såret i Borchs Gård i Kolding midtby.

Fra morgenstunden arbejdede politiet 1. januar på stedet uden at lade offentligheden vide, hvad der var sket.

Først om eftermiddagen lød meldingen, at en ung mand havde mistet livet i kølvandet på et voldeligt sammenstød, og senere samme aften førte den intense drabsefterforskning til anholdelsen af den 35-årige mand.

Han blev mandag middag fremstillet i grundlovsforhør, hvor tilhørere med tilråb skabte kaotiske tilstande i Retten i Kolding.

Selve grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og dermed er sagens detaljer i høj grad ukendte for offentligheden.

Sikkert er det dog, at dommeren ved grundlovsforhørets afslutning valgte at varetægtsfængsle den 35-årige, der ellers nægter sig skyldig.

Varetægtsfængslingen skyldes begrundet mistanke om dødsvold, fastslog dommeren, der altså ikke fandt, at mistanken om drab vejede tungt nok.