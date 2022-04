I begyndelsen af januar kom en mor kørende i sin bil på Sundvejen i Faaborg. Med sig i bilen havde hun sine døtre.

Og pludselig bragede hun ind i, hvad der lignede en stor betonklods.

Heldigvis var det kun bilen, der pådrog sig skader i uheldet, men efterfølgende blev tre 17-årige anholdt i sagen.

Og nu kræver Dansk Folkepartis Peter Skaarup svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i sagen.

For præcis hvilken straf står de tre 17-årige overfor?

Det er ét af flere spørgsmål, som Peter Skaarup har, efter B.T. beskrev sagen. Blandt andet skriver han til justitsministeren:

»Vil ministeren redegøre for alder og nationalitet for den pågældende, der er anholdt og sigtet for at have opstillet en betonklods, som en mor, der havde sine døtre med i bilen, bragede ind i lørdag den 8. januar 2022 på Sundvejen i Faaborg?,« skriver Peter Skaarup og fortsætter:

»Er regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti indstillet på en tryghedspakke, der beskytter danske trafikanter mod den slags angreb, bestående af for eksempel skærpet straf, øget videoovervågning, samt målrettet brug af droner hos politiet, så det kan handle resolut og hurtigt eftersætte og forfølge gerningsmændene ved den slags anmeldelser?«

Politiets efterforskning har senere vist, at der ikke var tale om en betonklods, men derimod om en klods bestående af cirka 20 kilo sammenpresset, hård plast.

Men beton eller ej, så kørte moren altså ind i klodsen.

De tre 17-årige er derfor blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252 om forsætlig fareforvoldelse.

I andre lignende sager har det udløst en straf på mellem 20 dages betinget fængsel til tre måneders ubetinget fængsel, oplyser justitsministeren som svar på Peter Skaarups spørgsmål.

Men om justitsministeren er klar til at lave en tryghedspakke sammen med DF, giver han imidlertid ikke svar på.

I stedet skriver han blot, at det er afgørende for ham som minister, at borgerne skal kunne færdes trygt på de danske veje, og at det også er en af grundene til, at man skærpede lovgivningen over for vanvidsbilister sidste år.

»Jeg er samtidig optaget af, at politiet skal have de bedst mulige efterforskningsværktøjer til rådighed.«

»Derfor lytter jeg også, hvis politiet vurderer, at der er behov for yderligere tiltag til at komme denne slags sager til livs,« afslutter Nick Hækkerup sit svar.