Den nyudnævnte Justitsminister Nick Hækkerup bliver afkrævet svar i sagen om påståede flaskekast mod en studentervogn i Ålsgårde.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup har stillet seks spørgsmål til ministeren om en episode, der udspillede sig fredag aften i den Nordsjællandske by.

Han beder blandt andet ministeren oplyse, om der blandt de involverede i angrebet på studentervognen var personer med anden etnisk oprindelse end dansk.

»Jeg vil gerne vide, om der er et mønster i, at personer med anden etnisk baggrund end dansk har noget imod, at man fejrer den glade begivenhed, det normalt er i danmark, når man er blevet student,« siger Peter Skaarup.

Spørgsmålene til ministeren er stillet på baggrund af en række artikler bragt i B.T.

Fredag aften fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om en lille gruppe unge, der kastede flasker og andre ting efter studentervogne ved strandområdet Langebro.

Politiet kørte ud til stedet, men fandt aldrig flaskekasterne. I stedet udstedte de bøder til en gruppe unge, der råbte efter politiet.

Da B.T. bragte historien gav mange sig til at spekulere på sociale medier om, hvorvidt de unge flaskekastere havde anden etnisk baggrund.

En af dem, der spekulerede i bagmændenes baggrund, var Pia Kjærsgaard, tidligere formand for Folketinget og nyudnævnt udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

'Kan vi få at vide, om det er unge med anden etnisk baggrund, der er voldsmændene? Eller hvad?' spurgte hun på Twitter – og delte B.T.'s artikel om sagen.

Men det kunne vagtchef afkræfte:

»Det har ikke noget på sig, at det skulle være unge med anden etnisk baggrund. Slet ikke. De unge, der har fået bøder, har alle danske efternavne,« sagde Dan Houtved.

Og så meldte et vidne sig.

Charlotte Karlsson så det hele og fortalte til B.T.:

»Jeg så en gruppe på seks til syv personer. Den ene var dansker, mens de andre havde anden etnisk herkomst end dansk. Da der kom en lastbil med studenter, stod de oppe på Nordre Strandvej og ventede på dem, og så tyrede de ølflasker og en sprutflaske direkte ind på studenterne.«

I sine seks spørgsmål til ministeren forlanger Peter Skaarup en redegørelse for de varierende udmeldinger i sagen.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup ses her under sin beretning ved DF's Årsmøde i Herning Kongrescenter, søndag, den 16. september 2018 .. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup ses her under sin beretning ved DF's Årsmøde i Herning Kongrescenter, søndag, den 16. september 2018 .. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Hvorfor har Nordsjællands Politi undladt at nævne, at et vidne har set, at de sten-og flaskekastende unge var af anden etnisk baggrund end dansk, og hvorfor har vagtchefen så aktivt taget afstand fra, at de unge bag sten-og flaskekastene skulle have anden etnisk baggrund end dansk?,« spørger Peter Skaarup.

Derudover skal ministeren svare på, om han finder politiets indsat tilfredsstillende og om Nordsjællands Politi har tænkt sig at gøre yderligere for at finde frem til gerningsmændene.

»Der har været en større offentlig debat om, hvem der egentlig stod bag. Når vagtchefen så siger, at det er nogen med klingnede dansk baggrund og det så viser sig, at et vidne siger det modsatte, så er der brug for at justitsminister skærer igennem og siger hvad der er tilfældet i den her sag,« siger Peter Skaarup og fortsætter:

»For det er uheldigt, hvis vi har en offentlig debat kørende på et uoplyst grundlag.«