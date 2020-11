Dobbeltmorderen er iført en sort højhalset sweater og lyseblåt mundbind. Han bliver ført ind i retslokalet af to betjente, og inden han sætter sig ned ved siden af sin forsvarer, spejder han ud over tilhørerpladserne og vinker til sin familie på stolerækkerne.

40-årige Martin har over for politiet fortalt i detaljer, hvordan han med 82 minutters mellemrum begik to drab på Sjælland sidste år. Forbrydelser, der ifølge anklager Susanne Bloom bør føre til den strengest mulige straf.

»Min påstand i den her sag er fængsel på livstid,« siger hun i sin procedure mandag morgen.

Den tiltalte er uddannet tømrer og har haft fast arbejde hele sit liv. Men den 15. november 2019 satte han sig ifølge anklageren for at dræbe de to kvinder, der er mødre til hans børn.

Først dræbte han sin samlever Line Messerschmidt i deres hus i Ruds Vedby. Hun blev 31 år og var søster til Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

Efter drabet ringede han til politiet og tilstod drabet. En politimand forsøgte forgæves at fastholde opkaldet, men Martin afbrød samtalen. Han ringede også til sin bror og til Line Messerschmidts mor, som han bad hente børnene.

Derefter satte han sig ud i sin bil for at køre ca. 30 km til Kundby. Der dræbte han sin 35-årige ekskæreste Jeanette Rømer Hansen med en køkkenkniv.

»Han har planlagt at slå Jeanette ihjel. Det er derfor han kører derop,« siger anklager Susanne Bloom, der mener, at især det sidste drab var planlagt.

En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest

En mentalerklæring, som anklageren læser op i retten, viser, at den tiltalte ikke er psykisk syg eller har været det i gerningsøjeblikket.

Han har i mange år været weekendbruger af det opkvikkende stof amfetamin, og det havde på drabstidspunktet udviklet sig til et dagligt misbrug. Han var påvirket af amfetamin, da han stak kniven i de to kvinder, men ifølge mentalerklæringen er der intet som tyder på, at han befandt sig i en abnorm rus.

Til politiet har den tiltalte forklaret, at Line Messerschmidt inden drabet ville gøre forholdet forbi og tage børnene fra ham. I retten er det blevet lagt frem, at han befandt sig i et trekantsdrama, hvor Line Messerschmidt angiveligt udsatte ham for psykisk pres, og hvor ekskæreste Jeanette Rømer Hansen udsatte ham for chikane.

Anklageren mener imidlertid, at forklaringen om, at han blev chikaneret, skal tilsidesættes, da ekskæresten ikke havde opsøgt Line og den tiltalte op til drabet.

Hun mener, at den tiltalte havde direkte forsæt til at slå de to kvinder ihjel. Begge ofre blev udsat for omfattende skarp vold med adskillige stik. De havde begge afværgelæssioner, hvilket viser, at de forsøgte at flygte fra den amfetaminpåvirkede drabsmand.

"Martin er dybt ulykkelig over, at Line ikke er mere."

Efter drabene forklarede den tiltalte i detaljer til politiet, hvordan og hvorfor han slog de to kvinder ihjel. Trods forklaringerne nægtede han sig skyldig i retten. Det skyldes ifølge hans forsvarer, Kristian Mølgaard, at han ikke længere husker de to drab.

»Det er fortrængt ud af hans bevidsthed, og så kan man ikke længere tilstå,« siger han.

Forsvareren mener, at hans klient højst bør idømmes 14-15 år, og i retten tegner han et billede af en gerningsmand, der angrer sine forbrydelser.

»Martin er dybt ulykkelig over, at Line ikke er mere, og at Line og Martin ikke længere er sammen. Han ønskede heller ikke, at Jeanette skulle dø,« siger han mandag formiddag.

Den tiltalte fjerner tårer fra sine øjne, og med grådkvalt stemme ytrer han de sidste ord i retssagen.

»Jeg er et godt menneske, og jeg har hele tiden villet gøre det, der er det rigtige. Jeg elsker Line overalt på jorden. Hun har været det bedste, der er sket for mig i mit liv. Jeg er uforstående overfor, at jeg har begået den store handling at slå hende ihjel. Det er ikke sådan, jeg kender mig selv. Jeg er dybt ulykkelig over det,« siger han.

Dommeren og de to lægdommere går ud for at votere om skyldsspørgsmålet og straffens udmåling. Der vil muligvis blive afsagt dom senere i dag.