Ni måneders fængsel er ikke nok, når man i fællesskab har overfaldet en tredobbelt morder i fængslet.

Den beslutning er Statsadvokaten i København nået frem til, efter at have set nærmere på en dom fra byretten i Nykøbing Falster fra 16. august.

Her blev fire indsatte fra Storstrøm Fængsel hver idømt ni måneders fængsel for bag fængselsmurene at have begået grov vold mod en medindsat - en 31-årig mand, der afsoner en livstidsdom for at have rovmyrdet tre pensionister.

Overfaldet mod livstidsfangen - der fik sin langvarige dom under navnet James Schnmidt, men i dag har taget navneforandring til Cornelius Bach - fandt sted 26. marts i år.

Her blev han blandt andet stukket med en smørkniv af de fire indsatte, der er henholdsvis 20, 20, 34 og 36 år.

Ved overfaldet, der skete i pensionistmorderens celle, blev han slået og sparket, ligesom han blev skåret i ryggen med en smørekniv.

Seriemorderen forklarede selv under retssagen, at han frygtede for sit liv og har fået angst efter overfaldet.

Da voldssagen blev behandlet ved Retten i Nykøbing Falster, nægtede de sig skyldige, men blev alligevel fundet skydlige og straffet med hver ni måneders ubetinget fængsel af en enig domsmandsret.

En af de dømte ankede på stedet sin fængselsstraf til frifindelse i landsretten, og nu har Statsadvokaten i København besluttet at kontra-anke hans dom til skærpelse.

Og for de tre øvrige dømte har anklagemyndigheden på eget initativ ligeledes anket for at at få byrettens straf forhøjet.

Under navnet James Schmidt blev det nu 31-årige voldsoffer i marts 2021 idømt livstid i Østre Landset for tre rovmord i løbet af en måneds tid i foråret 2019 i den samme bebyggelse på Østerbro i København, hvor ofrene fra pensionister.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning', hvor vi gennemgår sagen.