Det er langt fra godt nok, at politiet ikke har det fulde overblik over de sager, hvor dyre biler bliver rippet for indmad, som siden bliver solgt til stor profit i Østeuropa.

Sådan lyder det, efter DFs Peter Skaarup på baggrund af B.T.s afdækning af problemet har bedt justitsministeren redegøre for omfanget af problemet.

Selv med hjælp fra Rigspolitiet har det nemlig ikke været muligt.

»Når jeg læser svaret, synes jeg godt nok, det lader noget tilbage at ønske. Det lader til, at de ikke har så meget kendskab til det her, som de bør.«

»Det lyder det i svaret, at det er svært at vurdere omfanget af sager. Det er en ret tynd omgang i mine ører,« lyder det fra retsordføreren fra Dansk Folkeparti.

Sagen er, at alle tyverier fra personbiler går under samme gerningskode. Bliver en taske stjålet fra bagsædet af en bil, bliver det altså registreret på samme måde, som når biler bliver rippet for dyrt udstyr.

Sidstnævnte var netop, hvad der skete for Bo Meincke fra Vangede i november. For anden gang.

To gange indenfor halvandet år havde familiens BMW 420 været udsat for indbrud. Rat, navigationssystem, kontrolpanel – alt udstyr af værdi er blevet ribbet. Samme oplevelser havde flere aarhusianere, som B.T. talte med i december.

Fra start oktober og frem til midten af december registrerede alene Nordsjællands Politi over 470 sager om tyveri fra personbil.

Og politikommissær Henrik Sejer anslog tilbage i december, at omtrent halvdelen af anmeldelserne stammede fra borgere, der er blevet et rat, et navigationssystem eller en airbag fattigere.

Bildele, der er i høj kurs i Østeuropa, hvor eksempelvis et m-rat fra en BMW snildt kan indbringe op ti 15.000 kroner.

Derfor er politiets mistanke også, at det er omrejsende kriminelle, der står bag mange af sagerne, lyder det i svaret fra justitsministeren.

Heri beskrives det også, at »politiet i forbindelse med grænsekontrol og i de grænsenære områder løbende udfører kriminalitetskontroller af mistænkelige køretøjer med henblik på at undersøge, om der føres stjålne genstande ud af landet«.

Og det er da også netop syv ekstra årsværk til grænsekontrollen, som justitsminister Nick Hækkerup henviser til som svar på Peter Skaarups spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at komme problemet til livs.

Men det er heller ikke godt nok, hvis man spørger DF'eren.

»Jeg kunne jo godt tænke mig, at man fuldstændig grundlæggende kunne fortælle, hvor mange sager man har haft, og hvad man vil gøre ved det.«

»Hvis man vil tage det her seriøst, skal man have fuldstændig køreplan for, hvad man vil gøre.«

Han foreslår selv yderligere grænsekontrol – også ved indrejse – samt operationsbefalinger i alle politikredse, som de har det i Nordsjællands Politi.

Og for at få bedre overblik over omfanget, bør den type tyveri få sin egen gerningskode.

»Det er jo en særlig gruppe af organiserede kriminelle, der står bag. Skal vi have styr på det, skal vi vide, hvor mange sager der er. Jeg er ikke overbevist om, at vi har godt nok styr på det i dag. Det, mener jeg, justitsministeren bør sørge for, at vi får.«

B.T. har blandt andet spurgt Rigspolitiet, hvordan man fra centralt hold forholder sig til problematikken, men herfra henviser man til de enkelte politikredse.

B.T. har ligeledes stillet justitsminister Nick Hækkerup en række spørgsmål. I et samlet skriftligt svar henviser han blandt andet til, at den seneste flerårsaftale styrker »kriminalitetskontrollerne af trafik på vej mod grænsen«.

»Regeringen desuden taget initiativ til at styrke politiets brug af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG), så vi kan blive bedre til at identificere og pågribe omrejsende kriminelle, inden de rejser ud af Danmark.«

»Sammen med styrkelsen af den lokale tilstedeværelse skulle det gerne give politiet bedre mulighed for at opklare denne type sager.«

Justitsministeren fastslår, at han har en forventning om, at politiet har et særligt fokus på den type omrejsende kriminelle grupper, der begår indbrud i eksempelvis BMW'er

»Men jeg vil gerne understrege, at partierne bag flerårsaftalen blev enige om, at politikredsene skal have mere frihed til lokale løsninger og mere plads til politifagligheden.«

»I overensstemmelse med den aftale mener jeg ikke, at vi fra politisk side skal blande os i detaljerne i politiets operationsplaner, eller hvordan politiet registrerer sager i politiets sagsstyringssystem. Det er politiet bedst til selv at vurdere.«