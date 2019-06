Ikke under et års fængsel.

Sådan lød strafpåstanden mandag formiddag ved Retten i Roskilde, hvor en sjællandsk politiker er tiltalt for mishandling gennem 20 år af sine børn.

Politikeren er beskyttet af navneforbud, og derfor er B.T. afskåret fra at give nærmere oplysninger om den tiltaltes identitet.

Politikeren nægter sig skyldig, og hævder, at sagen er et resultat af et årelangt had fra den ældste af børnene, der i nogle år har været flyttet hjemmefra.

Sagen begyndte at rulle, da lokalpolitikerens yngste barn kort efter nytår en dag ikke turde gå hjem fra skole af frygt for forældrenes vrede.

I stedet fik han lov til at sove hos sin storebror, der bor hos sig selv og i flere år ikke har villet have kontakt med politikeren.

Næste dag alarmerede storebroderen skolen, og kommunen blev involveret. Siden har det yngste barn været fjernet fra hjemmet.

Under den efterfølgende efterforskning har de to største søskende taget hver deres parti.

Den ældste støtter sin mindste lillebror og har fortalt politiet, hvordan han også selv fra 1999 til 2014 er blevet udsat for vold flere gange ugentligt - til tider dagligt - af politikeren.

Derimod har det mellemste barn støttet politikeren, og sagt at storebroderen overdriver.

Han mindes angiveligt aldrig selv at være blevet slået eller se sine søskende blive udsat for vold.

Af en messenger-korrespondance mellem de to ældre børn fremgik det, at den ældste ville redde sin mindste lillebror fra mere vold, mens den mellemste frygtede, at en eventuel retssag ville ende med, at lillebroderen kom på børnehjem.

Derfor opfordrede han storebroderen til ikke at puste til gløderne ved at påstå, at de har fået slag af politikeren.

»Slag og slag. Det kan godt være, man har fået en eller to. Men hvis man fucker op, fortjener man også konsekvenser.«

»Måske er de (forældrene, red.) blevet for rasende, og givet et slag på skulderen eller rusket,« skrev den udglattende bror blandt andet til sin storebror.

I sin afsluttende procedure gjorde anklager Kirsten W. Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi det klart, at domsmandsretten er nødt til at tage stilling til, om man tror på den indledende forklaring fra den yngste af de tre børn, der en dag ikke turde gå hjem fra skole.

»Er den episode udtryk for længere tids manipulation fra storebrors side, eller er det kulmination på årelang mishandling udøvet af tiltalte., så det er et råb om hjælp? Jeg er ikke i tvivl om, at det er det sidste, der er tilfældet,« lød det fra anklageren.

»Disse sager altid svære - det er påstand mod påstand.«

»Tror vi på børnene - her to af de tre børn - eller på tiltalte,« tilføjede Kirsten W. Jensen.

Der ventes dom i sagen 3. juli.