Tre måneders fængsel.

Så hård en straf mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi, at den 70-årige kunstfotograf Suste Bonnén skal straffes med i en usædvanlig sag om hævnporno.

Det stod klart tirsdag eftermiddag ved Retten på Frederiksberg.

Her er den anerkendte fotograf tiltalt for at have krænket sin sjette eksmands privatliv og blufærdighed ved at sprede en film med optagelser af ham, hvor han både er nøgen og onanerer.

Den 70-årige kvinde nægter sig skyldig. Ifølge Suste Bonnén tvang eksmanden hende nærmest til at fotografere sig, og var helt indforstået med, at optagelserne skulle indgå i en kunstnerisk kærlighedsfilm om deres kortvarige ægteskab og dramatiske skilsmisser.

Men den forklaring køber anklageren ikke.

»Der er ikke tale om kunst, men tydeligvis om hævnporno. Det er så groft og velovervejet, at straffen ikke skal gøres betinget. Derfor skal anklagemyndighedens påstand være tre måneders ubetinget fængsel - subsidiært med vilkår af samfundstjeneste,« lød det i den afsluttende procedure fra anklager Sirin Duran fra Københavns Politi.

Filmen med nøgenscener blev lavet i efteråret 2016, da Suste Bonnén med kort varsel havde besluttet at afslutte sit sjette ægteskab. På det tidspunkt havde parterne været gift i syv uger og levede sammen på Bornholm.

»Han fik pludselig et anfald af hysteri og raseri, hvor han nedgjorde mig og sagde, at jeg ikke var noget. Det fik mig til at flytte til hans lejlighed i Købehavn, hvor jeg fik lov til at bo i fire måneder, indtil jeg fandt noget andet,« forklarede den 70-årige kvinde i retten.

Kort efter lukkede eksmanden sig en nat pludselig ind i lejligheden i København og bad angiveligt sin ekskone om at blive fotograferet. Nøgen.

»Jeg gør sådan set alt for at please ham, tilfredsstille ham og gøre ham glad. Han kunne meget, meget, meget godt lide at blive fotograferet uden tøj på. Han nød det, jeg græd. Han blev glad over den magt, som han havde over mig, fordi han havde lejligheden,« lød forklaringen fra fotografen.

18. december 2016 sendte hun et lukket link til filmen til 13 personer i eksmandens omgangskreds - uden at han havde bedt om det eller ifølge tiltalen givet samtykke til det.

Blandt modtagerne var blandt andet eksmandens børn, der altså pludselig kunne se optagelser af deres nøgne far - blandt andet mens han onanerer.

»Det var ikke hævn. Jeg laver ikke kunst for at hævne. Det var for at bearbejde og forstå. Han vidste det, men bagefter svingede han hele tiden. Han fortrød, og så fortrød han, at han havde fortrudt. Til sidst tænkte jeg, at nu laver jeg den film alene. At det er mig, der er instruktør,« forklarede Suste Bonnén foran domsmandsretten på Frederiksberg.

Eksmanden afgav forklaring i retten bag lukkede døre, og hans forklaring er derfor ikke kendt i detaljer. Kun står det klart, at han ifølge anklageren føler spredningen af filmen dybt, dybt krænkende«. Han har via sin bistandsadvokat nedlagt påstand om en torterstatning på 50.000 kr.

Der falder dom i sagen i næste uge.