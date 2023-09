Hvis ikke offeret betalte et større pengebeløb, ville der blev sendt nøgenbilleder i omløb – endda nøgenbilleder, som gerningsmanden selv havde taget ved hjælp af knivstrusler.

En 30-årig mand er nu tiltalt i sagen og skal snarligt stå til regnskab i sagen, der skal køre ved Retten på Frederiksberg.

Konkret er den 30-årige, der har anden etnisk baggrund, tiltalt for sammen med en anden mand, at have truet deres offer med en kniv til at tage tøjet af, hvorefter, der blev taget billeder af det nu nøgne offer.

Øjeblikket efter lød det ifølge anklageskriftet:

»Du har to uger til at betale 200.000 kroner, hvis billederne ikke skal deles på nettet, og du ikke vil have besøg.«

Det vides ikke, hvordan den 30-årige forholder sig til anklagen, og anklageskriftet belyser ikke nærmere, hvorfor offeret skulle ydmyges og afkræves omtalte pengebeløb.

Hør mere til kriminalitet og politiets arbejde i B.T.s podcast På Fersk Gerning:





ved den 15. marts 2020 i tidsrummet mellem cirka kl. 16.00 til cirka kl. 16.30, i forening og efter aftale

eller fælles forståelse med E-’ hvis sag er behandlet særskilt og afsluttet, i

et kælderrum på en ukendt adresse i området omkring Klitmøllervej og Hanstholmvej i Vanløse, for

derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved brug af en kniv at have tvunget

til at afklæde sig, hvorefter tiltalte optog billeder af Eo-s, ligesom tiltalte

umiddelbart efter udtalte