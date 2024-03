Fire personer blev tirsdag anholdt i sager om nordjyske indbrud. To blev løsladt igen - to andre er fængslet.

To mænd er onsdag i en sag om flere indbrud blevet varetægtsfængslet af en dommer ved Retten i Aalborg, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene blev anholdt tirsdag efter et efterforskningsforløb, som politiet beskriver som "kortvarigt, men dog intenst".

To andre personer - en 32-årig mand og en 38-årig kvinde - blev også anholdt tirsdag. Dem har Nordjyllands Politi løsladt onsdag efter endt afhøring.

- Begge er dog fortsat sigtede i de sager, som de er blevet anholdt til, siger politikommissær Ulf Munch Sørensen i pressemeddelelsen.

Til Ritzau fortæller Ulf Munch Sørensen, at man på baggrund af efterforskningen foretog en række ransagninger, hvor man blandt andet fandt designermøbler samt andre effekter.

Det er de fundne møbler og effekter, som politiet har koblet til de konkrete anmeldelser, og som gør, at de sigtede mistænkes i flere sager.

De to mænd, som er blevet fængslet onsdag, er henholdsvis 30 og 45 år. Dommeren bestemte, at de skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mens politiet efterforsker videre i sagen.

- De er foreløbig fængslet på baggrund af to sigtelser, men efterforsker flere andre sager og har en klar formodning om, at der vil blive rejst flere sigtelser, fortæller efterforskningslede Ulf Munch Sørensen til Ritzau.

Ud over indbrud i fritidshuse er de to mænd mistænkt for at have begået indbrud i en virksomhed.

/ritzau/