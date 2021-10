Hvad er det værste der kan ske, når du som tyv går på rov?

Svaret gemmer vi lidt. Men tre unge mænd først i tyverne har formentlig et godt bud.

De tre kørte lørdag afsted i en ladbil fra hjembyen Odense. Målet var tilsyneladende Coolshops lager på Loftbrovej i Nørresundby. Her endte de i hvert fald klokken 1 om natten.

Ideen var at sikre sig lidt varer fra den kendte virksomhed – uden at betale. Men det gik ikke helt som ventet.

»En patrulje så, at der var lys inde ved lageret, og der skal der jo ikke være midt om natten,« fortæller anklager Jette Rubien fra Nordjyllands Politi til B.T.

Derfor gik betjentene ind og undersøgte nærmere.

»Der så de så en gaffeltruck, der var ved at køre varer ud fra en låst lagerhal. Varer for 342.282 kroner, som de havde til hensigt at bortfjerne,« beretter anklageren.

Patruljen havde med andre ord taget mændene på fersk gerning, og anholdte dem derfor straks.

Ifølge politiet skulle de mange varer være kørt ud i den medbragte ladbil, der holdt tæt på indbrudsstedet.

De tre unge mænd blev søndag middag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Hjøring.

De ville ikke udtale sig, men blev alle fængslet frem til 8. november. Og det kærede de ikke.

»Det er sjældent, vi har gerningsmænd på gerningsstedet med fingrene lige nede i kagedåsen, lige når strisserne ankommer,« siger Jette Rubien om den noget usædvanlige sag.